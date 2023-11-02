"الاستئناف" تقضي بتغريم وسجن مواطن 4 أشهر لنقله متسللًا داخل المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة الاستئناف بمنطقة ‫المدينة المنورة، بسَجن مواطن، تَورط في نقل متسلل داخل المملكة؛ لمدة أربع أشهر وغرامة مالية ونشر العقوبة في صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية.

ووفق المحكمة سيدفع المواطن غرامة مالية قدرها 5000 ريال.

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