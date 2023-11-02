"اتقوا النار ولو بشِق تمرة".. "الشثري": حملة إغاثة غزة نموذج لاهتمام المملكة بالقضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 9:50 صباحاً

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أن القضية الفلسطينية تُعتبر من أهم القضايا التي أُولي بها الجانب السعودي على كافة أصعدته، سواء كان الجانب الرسمي أو الشعبي. وأوضح الشثري أن #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين هي نموذج لاهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية. وتابع في تصريحات تلفزيونية أن أهل الإيمان يحتسبون الأجر فيما ينفقونه، ولا يستقل الإنسان أي عطاء مهما كان؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)، فالشيء القليل قد يكون له أثر كبير على الإنسان في نفسه أو المجال الذي أنفقه فيه.

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