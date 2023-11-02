تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة.. ويدعو سكان هذه المناطق لتجهيز الملابس الشتوية

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": " متوقع أن نشاهد أجواء رائعة ممطرة على معظم المناطق ومتوقع أن تكثر الحسنات بسبب الوجوه المبتسمة، أحرثوا مزارعكم واضبطوا المساييل"، ودعا، سكان الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية لتجهيز الملابس الشتوية.

وأشار إلى أن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله- ومتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض والقصيم وحائل ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان أياماً ماطرة على فترات متقطعة.

ولفت إلى أن الفترات المتقطعة للأيام الماطرة تبدأ من اليوم وخلال الأسبوع القادم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة مع فرصة سيول، متوقعاً أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن، والله أعلم.