شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة شاب " عشريني " من مرض الكزاز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي من قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من إعادة الأمل لمريض بعمر 26 عاماً كان يعاني من اختراق مسمار صدئ أنسجة القدم وأُحضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بجسم متصلب وتشنجات مؤلمة فاقداً القدرة على الحركة والبلع وتم تشخيصه بمرض الكزاز، حيث تم تحويل الحالة فوراً إلى قسم العناية المركزة، الذي يُعد أحد المراكز التي كونت خبرة تراكمية طويلة لمثل هذا النوع من المرض.

وأوضحت استشارية العناية المركزية ورئيسة الفريق الطبي والمسؤولة عن الخطة العلاجية، الدكتورة شروق حكمي، أنه بعد تقييم الفريق الطبي للحالة تم وضع خطة علاجية تشمل تطبيق تقنية جديدة وهي عبارة عن حقن مضاد السموم في سائل النخاع الشوكي مباشرة، حيث تتركز السموم، ويحتاج هذا الإجراء إلى مهارة معينة وظروف تعقيم غاية في الصرامة، إذ تم توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهذا الإجراء من قبل المختصين وتم حقن المضاد في السائل الشوكي بنجاح، وبعدها نقل المريض على قسم العناية المركزة تحت التخدير والتنفس الصناعي مع وضع الحالة تحت الملاحظة.

وأشارت إلى أن المريض تلقى عناية فائقة من خلال علاجه بتقنية حقن مضاد السموم ومن خلال المتابعة الحثيثة لمثل هذه الحالة، وبعد عشرون يوماً تم تقييم الحالة و فصلها عن جهاز التنفس الصناعي، مبينة أن مرض الكزاز أو التيتانوس هو مرض يصيب الجهاز العضلي والعصبي يؤدي إلى تصلب في العضلات خاصة عضلات الظهر والحلق والرقبة، نتيجة وصول البكتريا المسببة للمرض عن طريق جرح ملوث.