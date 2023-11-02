السعودية | بعد أقل من ساعة من إطلاقها.. تبرعات حملة إغاثة الأشقاء في غزة تتجاوز 52 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة “ساهم”، 52 مليون ريال حاليًا، بإجمالي 9.309 متبرعين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

وكان المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة قد أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تبرع بـ30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين، كما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال للحملة.

وفي وقت سابق اليوم وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.