شكرا لقرائتكم خبر عن زي المحلات.. طريقة تحضير الدجاج المقرمش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص العديد من الأمهات على تقديم الوجبات المميزة والمختلفة لاسرتها، كما يفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج المقرمش، وخاصة الأطفال. لذلك نقدم لكي طريقة تحضير الدجاج المقرمش زي المحلات مقادير الدجاج المقرمش

صدور دجاج فيليه كوب دقيق ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة كبيرة بودرة ثوم ملعقة كبيرة بودرة بصل 2 ملعقة صغيرة بابريكا 2 ملعقة صغيرة كركم شطة ملح فلفل أسود للقلي زيت -التقديم بطاطس محمرة مايونيز كاتشاب مستردة خبز فينو طريقة تحضير الدجاج المقرمش



- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والشطة - يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر، ويترك جزء منه جانبا - يتبل الجزء المتبقي بجميع التوابل - يغمر الدجاج في الدقيق المتبل - يغمر في الماء الساقع - يغمر في الدقيق الآخر الغير متبل - تقلى في زيت غزير وساخن

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