شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من الأعراض المبكرة لمرض السرطان إذا ظهرت عليك فإنها تشير الى إصابتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وعن رضوان الأخرس،كاتب فلسطيني،سأتحدث!

هذا الرجل مؤثر، وكاتب، ويعني ذلك أنه يدرك كل شيء،

المؤثر والكاتب بنفس الوقت لا تنطلي عليه الحيل،وألاعيب الأحداث،ويطلق على مليشيات الحوثي القوات المسلحة اليمنية،ويفاخر!

لو كل فلسطيني يحمل عقلية هذا الرجل يعني أننا نتضامن مع المرحلة الخطأ،

كمبدأ لا يمكن أن ننسى قضية فلسطين،

لكن كمرحلة خطأ يمكننا فعل ذلك،

من يؤيد قاتلك،ومن يصف مع الحوثي،وبصالح ايران،لا تقف معه ولو في رأسه ألف أقصى..

سأذكرك يا أخرس.. عن جورج حبش

كان يناضل ومع ذلك لا ينسى اليمن،ألهب اليمن والإقليم والعالم لأجل تحرر ابناء جنوب اليمن من الإحتلال البريطاني،وكان صلة بين الأحرار وبين عبدالناصر،وجورج حبش فلسطيني،كانت بلاده تعاني،ربما أشد من الآن، وقد كان حكيم فلسطين،ورغم مأساة فلسطين لم ينس اليمن،ولا ينسى،وهؤلاء هم المناضلين الكبار،ليسو أنتم !

فجأة،تنسى اليمن، ونصف مليون يمني قتلته جماعة،الحوثي،وتذهب لتشرعن الإنقلاب،وتهدي كونن فلسطينياً الحوثي طوقاً من مقاومة،جريمة

القوات المسلحة اليمنية تقاتل الحوثي،ومن ظهر خاطباً مجرد مليشياوي يمثل إيران،وصنعاء سقطت سهواً بيد ايران كما سقطت القدس سهواً وكما سقطت أنت وأمثالك سهواً من ذاكرة النضال،وقد ذهب من كل شيء أحسنه،ومن المناضلين،فاجعة.. حلت على الفلسطينيين.. ويجب أن يعرف كل فلسطيني أن من شجاعتنا صارت القضية مركزية،ولن نقبل أن تصير باباً لتطهير جماعات الدمار،ولتمرير القتلة والسفاحين،أمثال الحوثيهناك العديد من الأمراض التي يمكن ان يصاب بها الإنسان دون أن يدري ويعتبر مرض السرطان من أكثر الأمراض الخطيرة التي انتشرت في الفترة الاخيرة وأصبح يصاب بها العديد من الأفراد، وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم لا يشعر بها الإنسان في وقت مبكر، ونجد أن الإصابة بالسرطانات تكون بدون أي مقدمات، ولكن هناك بعض الأعراض التي تدل على أن الإنسان مصاب بالسرطانات وهذا ما سوف نتحدث عنه، علما بأن الإصابة بالسرطانات يمكن أن تكون ناتجة عن استنشاق عوادم السيارات أو تناول فواكه وخضروات ملوثة بمواد كيميائيه، العديد من التفاصيل الهامة في هذا الموضوع تابعونا.

مرض السرطان هو من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها والعلاج منها إذا تم اكتشافها بشكل مبكر بينما لو كان في مرحلة متأخرة يصبح الأمر صعب، ويمكن أن يؤدي الأمر إلى الوفاة، وعلى الرغم من أنه يصعب اكتشاف مرض السرطان في مراحل مبكرة له إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد تتكرر لدى الفرد في تلك الحالة تجعله يجب عليه أن يقوم بالذهاب للطبيب لعمل تحاليل للتاكد من انه غير مصاب بالسرطان



الأعراض الخاصة بمرض السرطان

يوجد العديد من الأغراض التي تدل على أن الإنسان مصاب بالسرطان من بينها فقدان الوزن بصورة كبيرة وبدون أي سبب أو حتى عمل نظام رجيم، وكذلك ظهور أجزاء غير طبيعية في الجسم مثل التورمات وغيرها ، وإذا حدث ووجد الإنسان نفسه مصاب بتقرحات في اللسان و اللثة بصورة مستمرة، هذا طبعا بخلاف الشعور بالتعب والإرهاق المتكرر بدون أي سبب ، أيضا من العلامات البارزة البراز الدموي.