شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال شهر نوفمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال شهر نوفمبر.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن درجة الحرارة في نوفمبر في الرياض وفقاً للمتوسط السنوي، عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 31-24 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م.

وأشار إلى أنه يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 13-19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.