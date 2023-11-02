شكرا لمتابعة خبر عن كويتيون يستبدلون البيبسي و الكوكاكولا بمنتجات سعودية تضامناً مع غزة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص كويتيون على استبدال مشروبات البيبسي و الكوكا كولا بمنتجات سعودية تضامناً مع غزة.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع لأحد الكويتين يقول :” في شركة سعودية اسمها كنزا تصنع المشروبات الغازية مثل البيبسي بالضبط وبأسعار خيالية مقارنة بأسعار البيبسي “.

وأضاف ” نحن مستمرون في المقاطعة نصرة لاخواتنا في غزة، وعندنا في الكويت كنزا وهو منتج سعودي بديل للبيبسي والكولا”.