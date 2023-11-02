شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: العاصمة ستشهد أمطارا متفرقة عصر اليوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس عقيل العقيل، أن عصر اليوم الخميس، ستشهد العاصمة أمطارا متفرقة من غزيرة إلى متوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.