شكرا لمتابعة خبر عن ناصر القطامي يتحدث عن موقف محرج تعرض له مع إحدى السيدات في المسجد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشيخ ناصر القطامي عن موقف محرج تعرض له مع سيدة دخلت عليه مسجد الرجال، بعد أدائه لصلاة الفجر.

وقال القطامي أنه عندما انتهى من الصلاة، جلس ليردد أذكار الصباح، فإذا به يشعر بوجود شخص ما في مواجته، ليجدها سيدة تقف وراء الصف الأول، وتريد أن تكلمه.

وأضاف الشيخ أنها كانت كاشفة عن وجهها، ودخلت المسجد بخفة كبيرة، حتى أن الرجال في المسجد لم ينتبهوا لها.

وطلب القطامي منها الخروج خارج المسجد، وهو سيأتي لها ليتحدث معها فيما تريد، ليتفاجئ برفضها وتخبره أنها تحبه في الله، قبل أن تتركه وتخرج، تاركة إياه في حالة من الصدمة.