شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يدعو الجميع للمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، الجميع للمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين؛ وذلك إحياء لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وقال الشثري في حديثه على قناة الإخبارية:” هنيئًا لمن راعى حاجة أخيه المضطر في أشد حالات احتياجه، وهنيئًا لمن ساهم في هذا الباب .”

كما دعا أصحاب الشركات بأن يتقربوا من الله بالمساهمة في ذلك، لافتًا أن هذه الحملات لها أصل في سنة النبي صل الله عليه وسلم.

والجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وجه بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.