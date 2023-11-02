انت الان تتابع "فورين بوليسي": الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين يعارضون دعم القصف الإسرائيلي لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 11:19 صباحاً

أفادت مجلة "فورين بوليسي"، نقلًا عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية، بأن الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين لا يوافقون على دعم العملية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة: "انزعج كثيرون في السلك الدبلوماسي من تسرّع الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق في غزة بدلًا من العمليات الأكثر دقةً واستهدافًا لأهداف محددة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم للاحتلال". ونقلت "روسيا اليوم" عن المجلة أن المعارضة داخل وزارة الخارجية كانت أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من العدوان الإسرائيلي، عندما اتبع "بايدن" نهج الدعم المفرط وغير المحدود للاحتلال. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" نقلًا عن مصادر، أن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يعدون وثيقة تنتقد سياسة قيادة الوزارة لموقفها من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعمها للاحتلال.

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