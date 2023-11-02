انت الان تتابع أمطار غزيرة وزخات من البرد على المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 11:24 صباحاً

شهدت محافظات المنطقة الشرقية، صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد، شملت الدمام والخبر والقطيف والظهران. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع توقعات باستمرار زخات المطر. وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر صباح اليوم من أن صور الرادار توضّح تأثر المنطقة الشرقية بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تمتد لتشمل المدن الساحلية. وطالب المركز بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة. من ناحيتها، دعت مديرية الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية

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