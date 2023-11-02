تراند اليوم : توجيه من وزير "الشؤون الإسلامية" لكافة الخطباء بشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة

صحيفة الخليج 365: وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة 19 / 4 / 1445هـ لحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة عبر منصة "ساهم" .

‏ونشر حساب وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابه الرسمي بموقع إكس :" بناءً على التوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيدهما الله ـ بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وأضاف :" وعليه فقد وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة 19 / 4 / 1445هـ لحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة عبر منصة "ساهم"، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة، سائلاً معاليه الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذا التوجيه المبارك الذي يأتي امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وأن يكشف البلاء عن إخواننا في غزة وأن يبدل حالهم لأحسن حال" .