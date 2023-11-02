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تراند اليوم : "عرض ولا بالأحلام".. شاهد.. كويتيون يعرضون مشروبات سعودية بديلة لـ بيبسي وكوكاكولا تضامناً مع غزة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الكويتيين بتقديم بدائل سعودية لمشروبات البيبسي و الكوكا كولا، تضامناً مع غزة.

وقال أحد الكويتيين: "يوجد شركة كينزا، وهي نفس بيبسي بالضبط، وعندهم عرض ولا بالأحلام الكرتونة المفترض بـ 60 ريال، لكن تأخذها 30 عبوة بسعر 19.95 ريال".

وقال آخر: "احنا مكملين في موضوع المقاطعة نصرة لأخواننا في فلسطين ، نسأل الله أن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم".

وأضاف: "كينزا تابعة لمصنع سعودي، بديل للبيبسي والكولا، ويوجد منها بديل للميرندا وبديل للسيفن أب، ويوجد منتج منه يصلح للأطفال لأنه لا يزيد دقات القلب".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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