تراند اليوم : "عرض ولا بالأحلام".. شاهد.. كويتيون يعرضون مشروبات سعودية بديلة لـ بيبسي وكوكاكولا تضامناً مع غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من الكويتيين بتقديم بدائل سعودية لمشروبات البيبسي و الكوكا كولا، تضامناً مع غزة.

وقال أحد الكويتيين: "يوجد شركة كينزا، وهي نفس بيبسي بالضبط، وعندهم عرض ولا بالأحلام الكرتونة المفترض بـ 60 ريال، لكن تأخذها 30 عبوة بسعر 19.95 ريال".

وقال آخر: "احنا مكملين في موضوع المقاطعة نصرة لأخواننا في فلسطين ، نسأل الله أن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم".

وأضاف: "كينزا تابعة لمصنع سعودي، بديل للبيبسي والكولا، ويوجد منها بديل للميرندا وبديل للسيفن أب، ويوجد منتج منه يصلح للأطفال لأنه لا يزيد دقات القلب".