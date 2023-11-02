اخبار السعوديه

تراند اليوم : كشفت خلالها سبب تدهور حالتها.. شاهد.. آخر مقابلة تلفزيونية للفنانة الكويتية جواهر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٣_١١٠٢_١٤٤٨٢٩

صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية مي العيدان، مقطع فيديو لآخر مقابلة مصورة جمعتها مع الفنانة الراحلة جواهر الكويتية، قبل عامين.

وقالت خلال الفيديو، إن سبب تدهور حالتها الصحية كان تشخيصاً خاطئاً من قبل بعض الأطباء في الكويت، حول طبيعة مرضها.

وتابعت الفنانة الراحلة، أنها اكتشف بعد ذلك طبيعة مرضها وإصابتها بسرطان المعدة، خاصة أنها ظلت تعاني لفترة طويلة من الألم.

وأشارت إلى أنها إنها عانت في بداية رحلة علاجها من آلام مجهولة السبب، رغم ترددها على كثير من المستشفيات ليتم تشخيصها بصورة خاطئة أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية جواهر، توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 45 عامًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا