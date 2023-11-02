تراند اليوم : كشفت خلالها سبب تدهور حالتها.. شاهد.. آخر مقابلة تلفزيونية للفنانة الكويتية جواهر

صحيفة الخليج 365: نشرت الإعلامية مي العيدان، مقطع فيديو لآخر مقابلة مصورة جمعتها مع الفنانة الراحلة جواهر الكويتية، قبل عامين.

وقالت خلال الفيديو، إن سبب تدهور حالتها الصحية كان تشخيصاً خاطئاً من قبل بعض الأطباء في الكويت، حول طبيعة مرضها.

وتابعت الفنانة الراحلة، أنها اكتشف بعد ذلك طبيعة مرضها وإصابتها بسرطان المعدة، خاصة أنها ظلت تعاني لفترة طويلة من الألم.

وأشارت إلى أنها إنها عانت في بداية رحلة علاجها من آلام مجهولة السبب، رغم ترددها على كثير من المستشفيات ليتم تشخيصها بصورة خاطئة أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية جواهر، توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 45 عامًا.