تراند اليوم : بالفيديو.. الشيخ ناصر القطامي يروي قصة دخول امرأة عليه المسجد بعد صلاة الفجر وسط الرجال.. وعندما طلب منها الخروج كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: روى الشيخ ناصر القطامي، قصة دخول امرأة عليه المسجد وسط الرجال، عقب صلاة الفجر، وهي كاشفة عن وجهها.

وقال القطامي في مقطع فيديو متداول: "صليت الفجر وقعدت أقول أذكار وبعد وقت حسيت بخيال، وعندما رفعت رأسي وجدت امرأة واقفة خلف الصف الأول من الرجال بعدما دخلت دون أن يشعر بها أحد".

وأضاف: "المصلين في الصف الأول الباقين بعد الصلاة كان عددهم 6 أو 7 أشخاص لم يحسوا بالمرأة، الموقف كان غريب أول مرة حرمة تدخل مسجد الرجال".

وتابع: "بمجرد ما رفعت رأسي أقبلت علي المرأة وكانت كاشفة عن وجهها، فقلت لها انتظري في الخارج إذا كنتي تريدين شيء، الموقف كان غريب أنا لا أعرف هي إنس ولا جن".

وأشار: "قلت لها انتظريني في الخارج وأنا قادم لك، ولكنها اقتربت مني وقالت بصوت عال أنا أحبك في الله يا شيخ، ثم غادرت المسجد".