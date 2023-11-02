شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "العوهلي" يوضح لـ"اليوم" دور هاكاثون الأمن الغذائي في دعم الأمل بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد العوهلي، على تنوع ابتكارات المشاريع وتطبيقاتها في هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية 2030، الذي تنظمه الجامعة في قاعة القبة، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وقال العوهلي في حديثه لـ"اليوم": "اطلعت والتقيت بمختلف الفرق المشاركة، فمن ناحية التنوع والمشاريع وتطبيقاتها كلها تعطي أمل كبير بحمد الله، بأن مستوى النضج والإدراك وأيضا الاهتمام والحماس من أبناءنا وبناتنا في وضع حلول لتحديات التنمية، أو زيادة الكفاءة في كثير من الأعمال على مستوى الطاقة وعلى مستوى الزراعة وعلى مستوى الغذاء وعلى مستوى النقل، وهذا كله يسهم في شيء كبير".

دعم متواصل من المؤسسات التعليمية

وأضاف: "أصبحت المجتمعات أو المؤسسات التعليمية تساهم بفعالية بوضع نماذج لحلول، قد لا تكون كلها بنفس المستوى، لكن متأكد بأنها ستكون مزارع لأفكار أكبر، وإن شاء الله تعالى تحقق بفعالية مساهمتها في تحديات التنمية وتساهم بتحقيق مستهدفات ومؤشرات الرؤية المباركة تحت القيادة الحكيمة".

وتابع: "هذا يجعل مواردنا البشرية بحمد الله قادرة على أن تنتج مثل هذه المعارف وهذه الابتكارات، وبنفس الوقت إداركها بأهمية ربط التعليم وأيضًا التخصصات بالحلول العملية والتطبيقية التي ممكن أن تساعد فيها بأذن الله".

يذكر أن هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية 2030 يشارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والهندسية، ويهدف إلى ابتكار حلول رقمية وتطبيقات تقنية تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.