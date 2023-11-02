شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني : دعم السعودية لنا بالمواقف والأفعال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث سفير فلسطين بالمملكة باسم الآغا، للإخبارية قائلا: "نثمن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين بغزة".

وأكد على أن المملكة تساند الشعب الفلسطيني بالمواقف والأفعال، وعبر عن أمتنانه قائلًا: "نشكر المملكة قيادةً وشعبًا على دعمها الدائم لفلسطين".

يُذكر أن المملكة أطلقت حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بـ30 مليون ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.