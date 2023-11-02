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السفير الفلسطيني : دعم السعودية لنا بالمواقف والأفعال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحدث سفير فلسطين بالمملكة باسم الآغا، للإخبارية قائلا: "نثمن إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين بغزة".

وأكد على أن المملكة تساند الشعب الفلسطيني بالمواقف والأفعال، وعبر عن أمتنانه قائلًا: "نشكر المملكة قيادةً وشعبًا على دعمها الدائم لفلسطين".

يُذكر أن المملكة أطلقت حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بـ30 مليون ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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