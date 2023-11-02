السعودية | رئيس “الغذاء والدواء” يبحث تعزيز سلامة وجودة الأدوية مع مدير عام “السيطرة على الأدوية” بالهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي في مقر المنظمة بالعاصمة نيودلهي بجمهورية الهند اليوم، بمدير عام المنظمة المركزية للسيطرة القياسية على الأدوية راجيڤ راغوفانشي.

وناقش معاليه أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تعزيز سلامة وجودة الأدوية والمنتجات الطبية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في ممارسات التصنيع الجيد والرقابة والتشريعات الدوائية.

وأكد الجضعي أهمية التعاون المشترك بين الجهتين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم الشركات الدوائية التي ستدخل السوق السعودي من خلال حزمة من المبادرات التي تقدمها “الهيئة”.