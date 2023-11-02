اخبار السعوديه

السعودية | “التجارة”: استدعاء 2,280 مكيف (Fuji Electric) لعدم مطابقتها لكفاءة الطاقة

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التجارة”: استدعاء 2,280 مكيف (Fuji Electric) لعدم مطابقتها لكفاءة الطاقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,280 مكيف سبيلت (Fuji Electric) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

 

وتدعو “التجارة” المستخدمين إلى التحقق من شمول الجهاز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة الأساسية للإلكترونيات على الرقم (920010666)، وذلك لتحديد موعد لزيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.‏

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا