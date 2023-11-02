السعودية | “التجارة”: استدعاء 2,280 مكيف (Fuji Electric) لعدم مطابقتها لكفاءة الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,280 مكيف سبيلت (Fuji Electric) لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وتدعو “التجارة” المستخدمين إلى التحقق من شمول الجهاز بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع شركة الأساسية للإلكترونيات على الرقم (920010666)، وذلك لتحديد موعد لزيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.‏