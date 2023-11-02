شكرا لمتابعة خبر عن غرق بعض السيارات في‏ أحد أنفاق الدمام بسبب السيول .. فيديو ‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو غرق بعض السيارات في مياه السيول في أحد أنفاق الدمام بشارع أبو بكر الصديق اليوم الخميس.

وأوضح المقطع مياه السيول وهي تغمر السيارات من كل جانب في أحد الأنفاق وتعطل حركة السير .

وكانت مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، شهدت اليوم الخميس، تساقط حبات البرد .

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق

وتوقع أيضًا أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

اقرأ أيضًا :