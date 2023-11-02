انت الان تتابع سعود بن نايف: أوصيكم بتوخّي الحذر أثناء القيادة خلال هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، من خلال منصة "إكس" في حساب إمارة الشرقية: "إخواني.. أخواتي .. ‏أبنائي.. بناتي".‏

وتابع بقوله: "أوصيكم بتوخي الحذر أثناء قيادتكم المركبة خلال هطول الأمطار، وتجنب أماكن تجمعات المياه في الطرقات، سائلًا الله أن يحفظ الجميع".

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