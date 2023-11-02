انت الان تتابع مبيعات مزاد "أجوان ريستاتكس" تتجاوز 300 مليون ريال ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حقق مزاد "أجوان ريستاتكس"، الذي أُقيم ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023" مبيعاتٍ تجاوزت 300 مليون ريال، بعد نجاح المزاد في بيع 17 عقارًا متنوعًا تميزت بمواقعها الاستثنائية في المنطقة الشرقية.

وقد شهد المزاد، الذي نظمته "دار القياس" للمزادات، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في مركز معارض الظهران الدولية "الظهران إكسبو"؛ حضورًا مميزًا لقادة القطاع العقاري، الذين تنافسوا للفوز بعقارات "أجوان ريستاتكس" النادرة التي تتألق بمميزاتها الاستثمارية العالية.

وعرض المزاد أكثر من 17 فرصة عقارية متنوعة من مجمعات تجارية ذات إيراد نوعي، وقطع أراضي بمواقع إستراتيجية في أرقى أحياء الدمام والخبر وبالقرب من أهم المعالم الرئيسية والأماكن الحيوية، حيث تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 100 ألف متر مربع.

ويُعتبر إقامة مزاد عقاري ضمن معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري"؛ حدثًا استثنائيًا يُقام لأول مرة على مستوى الشرقية والمملكة، وهو يهدف للاستفادة من الزخم الكبير للمعرض، والمشاركة الواسعة من كبرى الشركات العقارية في القطاعين العام والخاص.