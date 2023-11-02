مجموعة stc تستعرض خبراتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية

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عززت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مكانتها كشريك استراتيجي لعملاء وموردي الرعاية الصحية الذين يسعون إلى تحقيق تحول رقمي في المجال الصحي، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي، الذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض.

وقد جاءت مشاركة المجموعة كأمتداد للتعاون مع العملاء في القطاع الصحي بهدف استعراض الحلول والتطبيقات المؤثرة للصحة الرقمية، كما جاءت المشاركة لتعكس الشراكات الاستراتيجية لمجموعة stc مع كبار مقدمي الرعاية الصحية. حيث عملت stc بشكل وثيق مع مقدمي الخدمات لتطوير وتنفيذ تطبيقات وحلول الصحة الرقمية التي تعمل على تحسين نتائج المرضى وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.

وقد أظهرت هذه الشراكات التزام المجموعة بقيادة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية. كما أطلقت المجموعة مشاريع جديدة تعكس قدراتها في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة. وعلى هامش المعرض، أبرمت مجموعة stc عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشركة Siemens Healthcare Limited وشركة فوجي فيلم الشرق الاوسط، وشركة نعاون للنقل الطبي الإسعافي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين المجموعة وكافة الجهات في قطاع الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكات نتائج إيجابية لجميع الأطراف مما سينعكس ايجاباً على قطاع الرعاية الصحية.

كما شاركت المجموعة في جلسات حوارية ناقشت جوانب التعاون والابتكار في مجال الرعاية الصحية، لبناء الجسور بين الصناعة والبحث، بالاضافة الى التطورات في التقنيات السريرية لدفع الرعاية الصحية إلى الأمام. فضلاً عن مناقشة أهمية استمرار صناعة الرعاية الصحية في التطور، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصحي عبر التقنيات الرقمية وخصوصية البيانات.