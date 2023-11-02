"الجبير" يستقبل وزيرَي الخارجية والمالية والاقتصاد في بنين

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ وزيرَ الخارجية "باكاري أجادي أوشلجون"، ووزير المالية والاقتصاد "روموالد وادغني" في جمهورية بنين.

وشهد الاستقبالُ استعراضَ العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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