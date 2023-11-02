"الجبير" يجري مباحثات مع وزير الدولة لأمن الطاقة في المملكة المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي عضو البرلمان في المملكة المتحدة جراهام ستيورات.

وتضمن الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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