تراند اليوم : شاهد.. مواطن يتناول من الطعام قبل الضيوف ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يتناول من الطعام قبل الضيوف.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل المواطن يتناول الطعام من جميع الصحون، فيما يجلس الضيوف يستعدون لتناول الطعام.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،. وعلق مغرد قائلا: "مستحيل ذي عادة! عندنا مستحيل المضيف يقلط على الصحن أو يمد يده أو حتى يجلس قبل الضيوف عيب مرة".

فيما قالت مغردة: "ذي الحركة يسويها المضيف عشان يطمئنون الضيوف أن الأكل مافيه شيء".

وكتب مغرد: " هذي عادة قديمة وأصيلة ويشوف سخونة الأكل إذا استساغه قوم ضيوفه".