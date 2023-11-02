تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل ممرضة فلسطينية تفاجأت بابنتها في المستشفى بين ضحايا القصف الإسرائيلي 

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، ردة فعل ممرضة تعمل بمستشفى في قطاع غزة، بعدما شاهدت ابنتها بالصدفة بين ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو الممرضة وهي تمشي في أحد الممرات، ولكنها تفاجأت بالمسعفين يحملون ابنتها، لتدخل في نوبة صراخ بشكل هستيري.

وقامت الممرضة بالجري لمسافة طويلة داخل المستشفى وهي تصرخ، حتى وصلت لمكان ابنتها، فوجدتها بين الضحايا، حسبما أبان الفيديو.

وقام أحد المتواجدين باحتضان الممرضة، ومحاولة تهدئتها، ومنعها من مشاهدة جسد ابنتها المغطى بالدماء بسبب القصف الإسرائيلي.