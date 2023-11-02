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تراند اليوم : شاهد.. تحطم زجاج بعض السيارات بسبب تساقط حبات البرد في الدمام

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول تحطم زجاج بعض السيارات في الدمام بسبب تساقط حبات البرد.

وأظهر الفيديو تعطل حركة السير في أحد الشوارع بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وتساقط حبات البرد.

وأبان الفيديو تحطم زجاج عدد من السيارات، وقال موثق المقطع: " ما أحد يطلع ، زجاج السيارات تكسر، وتعطل الطريق".

الجدير بالذكر دعت أمانة المنطقة الشرقية في وقت سابق المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة الناتجة عن الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع تعليمات الجهات المختصة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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