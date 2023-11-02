شكرا لقرائتكم خبر عن تتخطى 1.6 مليون ريال.. جوائز مسابقة مجمع الملك سلمان للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، يقيم "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، الحفل الختامي لـ"جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"؛ لتكريم الفائزين -من الأفراد والمؤسسات- بالجائزة في دورتها الثانية للعام 2023.

أعمال الجائزة ستتصاعد في دورتها القادمة

وأوضح الأمين العام المكلف للمجمع "الدكتور عبدالله الوشمي" أن الجائزة ترتبط باستراتيجية المجمع ومسارات عمله، وتتكامل مع برامج المجمع المتنوعة في التخطيط اللغوي والبرامج التعليمية والبرامج الثقافية والحوسبة اللغوية، مبينًا أن أعمال الجائزة ستتصاعد في دورتها القادمة بمحاورها ونطاقات عملها.

أسماء الفائزين بالجائزة العالمية

وكان "المجمع" قد أعلن مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزته العالمية في دورتها الثانية للعام 2023 بفروعها الأربعة؛ إذ مُنحت الجائزة في فئة الأفراد "للأستاذ الدكتور محمود أحمد إبراهيم السيد" في فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها، "وللأستاذة الدكتورة منى طلعت عبد الجواد دياب" في فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، "وللأستاذ الدكتور أحمد علي محمد المتوكل" في فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، "وللأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني" في فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية.

أمّا في فئة المؤسسات فقد منحت جائزة تعليم اللغة العربية وتعلمها لـ"معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة أم القرى"، وجائزة فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة لـ"معهد قطر لبحوث الحوسبة"، وجائزةُ فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية لـ"جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وجائزةُ نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية لـ"مجمع اللغة العربية الأردني".

معايير محددة تتضمن مؤشرات قياس

وقد أعلنت أسماء الفائزين بعد اكتمال المداولات العلمية والتقارير التحكيمية للجان التحكيم، وبعد مرور المرشحين للجائزة بثلاث دورات تحكيمية متتالية، أشرفت عليها لجان مستقلة مكونة من ثمانية عشر محكمًا من ست دول مختلفة، عملوا على تحكيم أعمال 277 مرشحًا، منهم 140 فردًا، و137 مؤسسة.

وعملت اللجان وفق معايير محددة تتضمن مؤشرات تقيس مدى الإبداع والابتكار، والتميز في الأداء، وتحقيق الشمولية وسعة الانتشار، والفاعلية والأثر المتحقق. يذكر أن مجموع قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات بلغت أكثر من مليون وستمئة ألف ريال (1,600,000)، إضافةً إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.