السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزيري الخارجية والمالية والاقتصاد في جمهورية بنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية باكاري أجادي أوشلجون، ومعالي وزير المالية والاقتصاد روموالد وادغني، بجمهورية بنين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المشترك في مختلف المجالات، بالاضافة الى مناقشة المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.