السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي عضو البرلمان في المملكة المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي عضو البرلمان في المملكة المتحدة جراهام ستيورات.

وجرى خلال الاستقبال، بحثَ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.