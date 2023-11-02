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السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي عضو البرلمان في المملكة المتحدة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد المناخي عضو البرلمان في المملكة المتحدة جراهام ستيورات.

 

وجرى خلال الاستقبال، بحثَ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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