السعودية | “الشؤون الإسلامية” تخصص خطبة الجمعة القادمة لحث المصلين بالمشاركة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تماشياً مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، فقد أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، تعميماً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ربيع الآخر 1445هـ، لحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة عبر منصة “ساهم”، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.

ودعا معاليه ــ في التعميم الموجه لخطباء الجوامع ــ الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذا التوجيه المبارك الذي يأتي امتداداً لمواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء عن أهل غزة وأن يبدل حالهم لأحسن حال.