السعودية | أمراء ووزراء و مسؤولين ورجال أعمال يعزون أسرة محمد بن عبود العمودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ماهر عبدالوهاب

قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي

محافظ جدة العزاء لأسرة العمودي والجوهري في فقيدهما الشاب محمد عمر محمد عبود العمودي، الذي وافته المنية إثر حادث مروري .. وصلي عليه بمسجد الجفالي، ووري جثمانه الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة.

كما قدم عدد كبير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال وشخصيات المجتمع التعازي للأسرتين داعين الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وتقدم المعزين “بأحر التعازي القلبية للشيخ محمد بن عبود العمودي وكافة ال العمودي سائلين الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.