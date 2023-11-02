العدالة الجنائية والعنف والرعاية تتصدر شكاوى حقوق الإنسان

العمل والتعليم
احتلت العدالة الجنائية النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة بواقع 1409 شكاوى، يلي ذلك ملف الهوية بـ 111 شكوى، والرعاية الاجتماعية بـ 59 شكوى، والحماية من العنف الأسري بواقع 145 شكوى، في حين توزعت باقي الشكاوى على العمل والتعليم والصحة والحماية من الاتجار ومواضيع الزواج وتكوين الأسرة والتملك والبيئة والمساواة.
توزيع الشكاوى جغرافياً
منذ بداية العام الجاري، سجلت 5 مناطق النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة إلى الهيئة، حيث احتلت منطقة الرياض النسبة الأعلى بواقع 2494 شكوى، ثم مكة المكرمة بواقع 1841 شكوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 1105 شكاوى، ثم عسير بـ 528 شكوى، وأخيراً المدينة المنورة بـ 374 شكوى.
التعامل مع الشكاوى
تباشر الهيئة فور تلقيها الشكوى عددا من الإجراءات من أبرزها التحقق من صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى وتوافر الشروط اللازمة لها والبيانات، يجري بعد ذلك إحالتها إلى الباحث المختص الذي غالباً ما يكون مختصا في القانون أو الأنظمة لدارستها وتأمل وقائعها وتقييم المعلومات التي وردت فيها، ثم اتخاذ الإجراء النظامي الملائم للشكوى وظروفها، وصولاً إلى أن تبلغ الشاكي بنتيجة الشكوى عبر وسائل الاتصال أو من خلال قائمة طلباتي في موقع الهيئة.
شروط الشكاوى
يتعين لقبول نظر الشكاوى والبت فيها جملة من الاشتراطات، من أبرزها تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، وأن يكون موضوع الشكوى أو البالغ الماثل؟؟؟؟ يدخل في الإطار العام لحقوق الإنسان، وألا يكون قد مضى على وقع الانتهاك أكثر من 12 شهراً، أو أن يكون مستمراً لحين الشكوى، وألا تكون الشكوى قائمة أو سبق حفظها، وألا يكون موضوع الشكوى قد حسم من قبل السلطة القضائية، مع إرفاق الوثائق والمستندات التي تؤيد ما جاء في الشكوى.
الشكاوى حسب التصنيف
العدالة الجنائية 1409
الهوية 111
العمل 42
التعليم 57
الصحة 42
الرعاية الاجتماعية 59
الحماية من العنف 145
الحماية من الاتجار 10
الزواج والأسرة 8
اللجوء للقضاء 59
التملك 4
البيئة 2
المساواة 1
أخرى 107
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