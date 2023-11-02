شكرا لقرائتكم خبر عن تركها زوجها لانها أنجبت 7 أطفال توأم انظروا كيف أصبحوا بعد مرور 25 سنة…هتنصدم من النهاية؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في الولايات المتحدة وقع حادث فريد يتعلق بامرأة تُدعى بوبي مكوي، حيث تجاوزت الصعوبات وأنجبت سبعة أزواج من التوائم في عام 1997، على الرغم من هذا الإنجاز الرائع، تركها زوجها، كيمي مكوي، معتقدًا أنه لا يمكنه دعم عائلة بهذا الحجم، أظهرت بوبي، بقوة واهتمامها الأموي، القدرة على تربية ليس فقط السباعين ولكن أيضًا الطفل الأكبر، سعت للحصول على المساعدة من السلطات الأمريكية، وبدعم من الرئيس بيل كلينتون، حصل الأطفال على المساعدة من المدارس ووسائل الدعم المختلفة. جهود بوبي ضمنت تخرج أطفالها بنجاح من الجامعات الرائدة،

مما ضمن لهم مستقبلًا أفضل.بدأت قصة السيدة “بوبي ماكوبي” مع زوجها “كيمي مكوهي” عندما لم تتمكن من الحمل، اتفقت هي وزوجها على الحمل الاصطناعي، لكن البحر لم يأتِ بما يُريد السفن. بعد الحمل الاصطناعي، أنتجت البيضة 7 أجنة، وكان ذلك غير متوقع، وكانت المرأة هي أول امرأة. في ذلك الوقت، كانت تحمل سبعة أطفال، وكان هذا الأخير مفاجأة لزوجها، كيمي مكوهي، والأطباء الذين كانوا يشرفون على العملية، نجحت المرأة في الولادة بنجاح لسبعة توائم، وهذه كانت أول ولادة لسبعة أطفال في مرة واحدة خلال حمل واحد.

كانت المرأة الأمريكية شجاعة ولم تتخلى عن أطفالها على الرغم من ترك زوجها لها، ضمنت تعليم وتربية أطفالها بالطريقة الخاصة بها حتى أصبحوا بالغين وتخرجوا من أفضل الجامعات، الفيديو أدناه يروي القصة الكاملة لهذه المرأة القوية.