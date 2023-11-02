الدكتور "الجفن" وكيلًا لكلية الطب بـ"جامعة سعود"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 3:40 مساءً

أصدر رئيسُ جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور بندر بن ناصر الجفن وكيلًا لكلية الطب في الجامعة. يذكر أن الدكتور "الجفن" قد حصل على البورد بالمخ والأعصاب، والزمالة الكندية في أمراض الصرع وتخطيط الدماغ. ويشغل منصب رئيس المجلس العلمي للمخ والأعصاب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأستاذ كلية الطب المشارك، واستشاري المخ والأعصاب وأمراض الصرع وتخطيط الدماغ بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود. كما شغل الدكتورُ "الجفن" العديدَ من المناصب الأكاديمية والقيادية الأخرى، وله العديد من الأبحاث في مختلف مجالات المخ والأعصاب.

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