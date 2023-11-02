نيوكاسل يضع محترف الهلال كخيار أساسي لضمه في الميركاتو الشتوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 3:42 مساءً

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن مسؤولي نيوكاسل يونايتيد الإنجليزي يضعون اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال الحالي كهدف أساسي لضمه في الميركاتو الشتوي . وبحسب ما نقلت صحيفة "footballnews24” الإيطالية نقلاً عن صحيفة "o jogo” البرتغالية فإنه على الرغم من تعدد الأسماء إلا أن النادي الإنجليزي يريد لاعب الهلال الحالي بأي شكل . وتسعى إدارة نيوكاسل للتعاقد مع لاعب وسط لتعويض غياب ساندرو تونالي، لاعب الفريق الذي تم إيقافه 10 أشهر من ممارسة كرة القدم لأسباب انضباطية . وانضم روبن نيفيز للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير مبلغ يصل لنحو 55 مليون يورو قادماً من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد مدته 3 مواسم .

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