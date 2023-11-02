مدير مستشفى الشفاء بغزة: "الوضع مأساوي وبعض الجرحى نتركهم يموتون" بسبب أعداد المصابين الكبيرة

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محمد بن مسعود - الدمام - يعاني مستشفى الشفاء بقطاع غزة من وضع "مأساوي"؛ إذ يواصل استقبال سيل من الجرحى والمصابين الذين يتدفّقون على المستشفى "كل دقيقة وثانية".

فقد فاقت أعدادُ الضحايا قدرةَ استيعاب المستشفى على غرار قسم الطوارئ الذي يتّسع لـ"50" سريرًا في العادة، ويوجد به حاليًّا ما يفوق الـ"140" جريحًا.

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