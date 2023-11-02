الصحة الفلسطينية: مقتل 27 شخصًا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 3:46 مساءً

قُتل "العشرات" جراء القصف الإسرائيلي الأربعاء لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة للمرة الثانية في يومين، بحسب حكومة حركة حماس، فيما نددت الأمم المتحدة بضربات "يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "شعوره بالصدمة" إزاء القصف الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي على مخيم جباليا الذي يؤوي 116 ألف لاجئ فلسطيني في شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع سقوط "عشرات القتلى والجرحى"، فيما أكد مسعفون مقتل "عائلات بكاملها". واعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساء الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا "قد يرقى إلى جرائم حرب" على ضوء "العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار". وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس مقتل 27 شخصًا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة. وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة: "انتشال 27 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى، إثر استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة". ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى، كما لم يتسن للوكالة الحصول على تعليق فوري من المنظمة الأممية. وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سقوط عدد من الضحايا في الوقت الذي هرع فيه أناس تواجدوا في الموقع لإنقاذ الجرحى.

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