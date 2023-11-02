انت الان تتابع جناح جمعية "الحياة رسالة" يقود 120 شاباً للإقلاع عن الإدمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 3:49 مساءً

أعلن 120 شاباً رغبتهم في تلقي العلاج من السموم، وذلك خلال زيارتهم جناح جمعية الحياة رسالة لعلاج ورعاية مرضى الإدمان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية (رياضي واعي بلا تعاطي)، والتي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة ورابطة الهواة لكرة القدم، ببيوت الشباب بجدة وأختتمت مساء أمس. وأقيمت الفعالية بمشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، الهلال الأحمر، مجمع إرادة، جمعية كفى، جمعية الحياة رسالة، وقف الملك عبدالعزيز، جمعية واعد. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الحياة رسالة، سهيل الطيار أن جناح الجمعية زاره حوالي 250 شاباً، أبدى الكثير منهم رغبته في تلقي العلاج، وذلك بعد أن وزعت عليهم البروشورات التوعوية واستمعوا للاستشارات من مختصي الجمعية عن مخاطر الإدمان. الجدير بالذكر أن الحياة رسالة لعلاج ورعاية مرضى الإدمان هي جمعية حديثة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأسست مؤخراً وتقوم رسالتها على رعاية وتأهيل المتعافين من المخدرات من خلال فريق متخصص في مجال علاج إدمان المخدرات ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، كما أنها تقدم الرعاية للمتعافين من المخدرات بعد انتهائهم من البرامج العلاجية وتأهيلهم من خلال البرامج المتخصصة.

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