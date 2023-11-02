انت الان تتابع حصيلة قتلى إسرائيل في التوغّل البري لغزة ترتفع إلى "18" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 4:00 مساءً

أعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الخميس"، مقتلَ ضابط كبير في القتال في شمال قطاع غزة؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية لقتلى الجيش في العمليات البرية إلى "18". وأوضح الجيش أن المقدم سلمان هاباكا "33 عامًا"، قائد الكتيبة "35" التابعة للواء "188" المدرع، قُتل في معركة مع مقاتلي حركة حماس في شمال غزة. وأشار إلى أن جندية إسرائيلية من قوة الحدود تعرّضت لجروح خطيرة في حادثة عند الحدود المصرية، دون أن يقدم الجيشُ أيَّ تفاصيل عن الواقعة.

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