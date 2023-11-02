تراند اليوم : شاهد.. "مواطن" ينتقد عدم استقبال الضيوف في المنازل واستبدالها بالكافيهات.. ويعلق: مو شرط ذبيحة قدم حلاوة وطحينة

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مقطع فيديو انتقد خلاله عدم استقبال الضيوف في المنازل، ومقابلتهم في الكافيهات.

هجر المنازل وقال خلال مقطع فيديو: " المنازل بدأت تهرم وتهجر وتغيب عنها البركة"، مشيرا إلى أن السبب في ذلك غياب الضيوف عن المنازل.

وتابع: " عندنا مصاريف وأموال تهدر وفي نهاية الشهر يصرف 10 آلاف أو 15 ألف بسبب الكوفي شوب والأماكن العامة".

أسرار المنازل وأشار إلى أن كثرة المقابلات في الكافيهات جعلت العاملين فيها يعرفون أسرار المنازل، ومضى قائلا: " الجارسون يقدم الطلبات، ويسمع كام كلمة، ويعرف هذا يشعر بالضيق، وهذا عنده مشاكل أسرية، كل أسرار بيوتنا أصبحت مفضوحة".

وأضاف: "ملائكة الرحمة ما عادت توجد في بيوتنا ، البيت اللي فيه ضيوف توجد فيه الرحمة والملائكة".

ودعا إلى الحرص على استقبال الضيوف في المنازل قائلا: " انتبهوا على بيوتكم ، احفظوها بالضيافة والكرم البسيط غير المكلف، مو شرط نجيب ذبيحة، يمكن نقدم حلاوة وطحينة، وأشياء بسيطة".