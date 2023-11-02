تراند اليوم : نشر تفاصيل استطلاع مشروع نظام ضريبة دخل 20 % على قطاع الاستثمار والكشف عن الشريحة الخاضعة لها

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إطلاق استطلاع مرئيات العموم حول تطوير مشروع ضريبة الدخل، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ.

وفي حال إقرار المشروع المقترح مستقبلا للضريبة سيخضع له ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.

والمادة الرابعة (4): نسبة الضريبة تنص على :-

1- عدا ما يرد خلاف ذلك في النظام؛ تفرض الضريبة بنسبة عشرون بالمائة (20%) على الوعاء الضريبي لكل مما يلي:

أ- الشخص الاعتباري المقيم.

ب- الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة.

ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.

د- الشخص غير المقيم عن الأرباح الرأسمالية التي يحققها من مصدر في المملكة.

ه‍- الشخص الذي يمارس نشاط الاستثمار في الغاز الطبيعي.

2- تكون نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وفقا للنسب المحددة في المادة السادسة والثلاثون من النظام.

3- تحدد أسعار الضريبة المستقطعة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع وفقا للباب الرابع من النظام.