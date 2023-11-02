شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة الشعب الفلسطيني.. تفاصيل خطبة الجمعة غدًا بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، تعميمًا لخطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ربيع الآخر 1445هـ، لحث المصلين على المشاركة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني المباركة عبر منصة "ساهم"، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.

يأتي هذا تماشيًا مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذا التوجيه المبارك.

وأكد أنه يأتي امتدادًا لمواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما سأل الله سبحانه وتعالى، أن يكشف البلاء عن أهل غزة، وأن يبدل حالهم لأحسن حال.