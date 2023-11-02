شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص بجازان والحدود الشمالية لترويجهم المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب 70 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على شخصين لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وأشارت إلى أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.