شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يتابع تداعيات الأمطار ويوجّه بمضاعفة الجهود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، اليوم؛ على أعمال الصيانة التي تشهدها عقبة الكر، جراء هطول الأمطار المستمرة وتداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وما صاحبها من رياح موسمية وهطول أمطار غزيرة، شملت عددًا من المراكز.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي مع الجهات الحكومية وجهودها في متابعة تداعيات الحالة المناخية.

التقلبات الجوية

وجه سمو محافظ الطائف، الجهات ذات العلاقة بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة محافظة الطائف أولًا بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء التقلبات والحالة الجوية بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الفترة المقبلة.