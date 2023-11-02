شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تدريب 33 جهة على التعامل مع الظواهر الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس بجدة تمرين «رصد3» بحضور 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية ومعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

وأعلن مركز الأرصاد نجاح التمرين في تحقيق الأهداف المحددة، بعد أن شارك ممثلو الجهات في الفرضية التي أجراها المركز للتعامل مع حالة جوية شديدة مؤثرة على منطقة مكة المكرمة، حيث طبقت عليها الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.

التعامل مع الحالات الجوية

وتعرف المشاركون على مراحل تطبيق البروتوكولات المتبعة في التعامل مع الحالات الجوية، من خلال استعراض النماذج المخصصة لتدوين بيانات الحالة ثم تحديد مهام ومسؤولية كل جهة.

وخلال الفرضية نفذت 7 مراحل بدءًا باستقبال التقرير المناخي، ثم التقرير الاستباقي للحالة الجوية مرورًا بتلقي الإنذارات الثلاثة وتعبئة نموذج الاستجابة ومراقبة خفض أو رفع درجة الإنذار وانتهاء بنشر كميات الأمطار وإعلان استقرار الحالة.

وبعد تنفيذ الفرضية، أُقيمت حلقة نقاش أسهم فيها المشاركون بعرض مقترحاتهم وملاحظاتهم، والإجابة على أسئلتهم، كما أشادوا بتنظيم التمرين ونجاحه في تحقيق أهدافه، متمنين أن تكون هناك خطوات لاحقة لتعزيز نتائج هذا التمرين وتعميق أثره الإيجابي.

تمرين «رصد3»

وأوضح قائد تمرين «رصد3» المستشار محمد بابيضان، أن هذا التمرين يعد انعكاسًا للجهود التي يبذلها المركز في الوفاء بالتزاماته مع الجهات الأخرى، إذ سجل نجاحًا باهرًا بتفاعل الجهات المعنية المشاركة في التمرين.

وأضاف: بدأنا يوم أمس توحيد المفاهيم مع الجميع ونفذنا تمرين محاكاة تفاعلت معه جميع الجهات، معربًا عن أمله أن يكون بداية خير لما يصبون إليه في مواجهة الحالات الطارئة خصوصًا الحالات المطرية التي تشهدها المملكة التي بدأت بوادرها هذه الأيام.

رفع مستوى الجاهزية

يشار إلى أن عقد تمرين «رصد3» يهدف لرفع مستوى جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة وتعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة، ضمن الآلية المحدثة للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.

كما يأتي عقد التمرين تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتحديث آلية الإبلاغ، والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، التي عقدها المركز في يونيو الماضي بالرياض والتي أعلن من خلالها عن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.